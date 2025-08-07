  
Indietro
menu
menu

Economia del territorio

Allarme spiagge vuote: a Rimini il turismo non parla italiano

In foto: la spiaggia di Rimini
la spiaggia di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 7 Ago 2025 09:39 ~ ultimo agg. 8 Ago 02:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nonostante il mese di agosto rappresenti per antonomasia il picco di alta stagione, le spiagge di Rimini sono ancora piuttosto vuote. Pochi i vacanzieri italiani che scelgono la riviera per le vacanze estive. Il vero traino dell'economia in estate si confermano i turisti stranieri.



Altre notizie
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Riccione Paese (Maps)
'Non rispondiamo come NO ZTL'

Tensione a Riccione Paese. I 46 commercianti: presidente e direttivo lascino
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO