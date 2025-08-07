Economia del territorio
Allarme spiagge vuote: a Rimini il turismo non parla italiano
In foto: la spiaggia di Rimini
di Redazione
1 min
Gio 7 Ago 2025 09:39 ~ ultimo agg. 8 Ago 02:02
Nonostante il mese di agosto rappresenti per antonomasia il picco di alta stagione, le spiagge di Rimini sono ancora piuttosto vuote. Pochi i vacanzieri italiani che scelgono la riviera per le vacanze estive. Il vero traino dell'economia in estate si confermano i turisti stranieri.
