“San Lorenzo io lo so…” chiude la rassegna delle "Serate al Colle"

Giovedì 7 agosto si conclude la prima edizione della Rassegna “Serate al Colle”, promossa dall’associazione di promozione sociale Roveto Ardente, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, l’Associazione di promozione sociale Notorius Rimini Cineclub, il Cartoon Club – Festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games. Si comincia alle 19 con la visita guidata, a cura del prof. Auro Panzetta, al complesso dell'Abbazia di S. Fortunato (Abbazia di Scolca) e dell'ex monastero. Dalle 20,15 alle 21, degustazione di vini a cura dell'Azienda Agricola Biologica Podere dell'Angelo di Vergiano (RN). Alle 21, il momento clou della serata dal titolo: “San Lorenzo io lo so…” un viaggio tra arte sacra e spiritualità in compagnia dello storico dell'arte prof. Alessandro Giovanardi, docente di Iconografia e Arte Sacra presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”. Un viaggio affascinante attraverso le rappresentazioni artistiche del martire Lorenzo e il legame tra la tradizione agiografica e il cielo d’agosto – costellato di “stelle cadenti”, note come lacrime di San Lorenzo – sarà al centro di questa riflessione, dove arte, fede e natura si incontrano sotto il cielo stellato del colle.