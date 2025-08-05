Dall'8 al 10 agosto torna la "Montegridolfo Liberata"

Montegridolfo rinnova il suo impegno a custodire e trasmettere la memoria storica. Dall’8 al 10 agosto 2025 il borgo simbolo della Linea Gotica ospiterà la dodicesima edizione de “La Montegridolfo Liberata”, manifestazione storica dedicata alla cultura della Resistenza.

Il programma 2025 si distingue per un forte carattere immersivo e multidisciplinare, grazie alla partecipazione di centinaia di volontari, rievocatori storici, studiosi e associazioni del territorio. La manifestazione, a ingresso libero, si sviluppa attraverso rievocazioni fedeli,

laboratori, spettacoli, momenti divulgativi e proposte per famiglie. Venerdì 8 agosto, presso il Museo della Linea dei Goti, sarà presentata la

pubblicazione “L’attacco a Tobruk e la mia fuga” di Gerard R. Norton, con la partecipazione di Andrea Santangelo, Presidente del Comitato Scientifico del Museo della Linea dei Goti; Daniele Diotallevi, Direttore del Museo; e Alessandro Agnoletti, Vicepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Rimini. Sabato 9 agosto verrà rievocata la battaglia del 30 agosto 1944, culminata con l’ingresso delle truppe britanniche nel territorio di Montegridolfo. Domenica 10 agosto sarà invece rievocato l’assalto notturno tedesco e la riconquista del borgo all’alba del 1° settembre 1944.