Piano spiaggia, le critiche del SIB: troppo restrittivo e con poche premialità

Il nuovo piano dell'arenile di Rimini, che giovedì arriverà in consiglio comunale, non convince gli operatori. Secondo Riccardo Ripa, presidente SIB-Confcommercio della provincia "si configura molto restrittivo dal punto di vista tecnico con l’obbligo di demolizione e ricostruzione, e lascia poco spazio alle premialità più attraenti come piscine e terrazze bar, possibili solamente attraverso complicatissime macro aggregazioni".

Ripa evidenzia come le aziende riminesi siano per lo più micro imprese familiari e quindi, salvo qualche eccezione, non in grado di permettersi investimenti milionari. "Rimaniamo disponibili al dialogo con l’amministrazione per trovare soluzioni condivise e porre migliorie che possano tutelare il modello riminese di balneazione attrezzata” conclude il presidente del SIB spiegando che il piano, così com'è, difficilmente potrà passare "dalla carta alla sabbia".