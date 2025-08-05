  
Dal 15 settembre

Una navetta per collegare Corpolò a Villa Verucchio. Risposta a chiusura Poste

In foto: autobus di Start Romagna
autobus di Start Romagna
di Redazione   
Mar 5 Ago 2025 15:22 ~ ultimo agg. 7 Ago 04:15
Dal 15 settembre partirà un servizio di navetta tra Corpolò e Villa Verucchio per andare incontro alle necessità dei residenti, dopo la notizia della chiusura dell'ufficio postale di Corpolò. Si tratta dell’ampliamento del servizio “ValmaBass” ed è frutto della collaborazione tra Comune di Rimini, Comune di Verucchio, Provincia di Rimini e Agenzia di Mobilità Romagnola.
Si tratta di una navetta ‘a chiamata’, che comprende anche la zona di Corpolò, ed è inserita nell’attivazione di due distinte linee: la Linea ROSSA, nei Comuni di Poggio Torriana, Rimini (località San Vito) e Verucchio, e la Linea BLU, che collega Poggio Torriana, Rimini (località Corpolò) e Santarcangelo di Romagna. 
 
"Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con il Comune di Rimini - dichiara l’assessore all’ urbanistica, al trasporto pubblico e alla viabilità del Comune di Verucchio,  Christian Maffei - . Una bella prova di integrazione fra istituzioni per lavorare a vantaggio dei cittadini, che potranno più agevolmente usufruire dei servizi sia pubblici che privati. Siamo certi che i residenti, a Corpolò come a Verucchio, la apprezzeranno subito, considerati gli evidenti benefici anche per le attività.
"Questo servizio - dichiara l’assessore alla viabilità del Comune di Rimini, Mattia Morolli - rappresenta un impegno concreto che mette in evidenza l'attenzione verso le zone più periferiche del nostro territorio. L'importanza di questa iniziativa è evidente sia dal punto di vista sociale che economico. Quello che ci rende particolarmente orgogliosi è la modalità con cui è stata realizzata, ascoltando le esigenze dei cittadini e fornendo una risposta celere attraverso una soluzione trasversale che ha unito l'operato di più enti pubblici. Il servizio sarà presentato ufficialmente durante un'assemblea pubblica prevista a Corpolò per la fine di agosto.
 
“ValmaBass” sarà operativo tutti i giorni feriali, sabati compresi, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:20 alle 17:00, con ultime partenze alle 12:00 e alle 16:30. Il servizio di prenotazione è gestito telefonicamente da operatori nei giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00.
Per prenotare la navetta è necessario contattare i numeri dedicati: per la Linea ROSSA il numero verde 800910609 o WhatsApp 3703450636, per la Linea BLU il numero verde 800516794 o WhatsApp 3703450637. Gli utenti dovranno comunicare la fermata di partenza (identificata da una sigla), l'orario preferito e il proprio numero telefonico, segnalando eventuali necessità specifiche.
Il biglietto si acquista direttamente a bordo dal conducente con tariffa a 1 o 2 zone, mentre gli abbonamenti del trasporto pubblico rimangono validi per i percorsi coperti. Qualora l'itinerario richiesto sia già servito da linee regolari, l'operatore indirizzerà verso il trasporto pubblico tradizionale.  
