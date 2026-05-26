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Lavori pubblici

San Clemente: assemblea per la regolarizzazione degli scarichi di acque reflue

In foto: Assemblea pubblica, San Clemente
Assemblea pubblica, San Clemente
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Redazione
   
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Si è svolta al Teatro Giustiniano Villa di Sant'Andrea in Casale l'assemblea pubblica promossa dal Comune di San Clemente in collaborazione con il Gruppo Hera per illustrare il piano di efficientamento e monitoraggio della rete fognaria locale. Sono oltre un centinaio gli utenti della zona coinvolti.  Durante l'incontro, finalizzato a spiegare i dettagli operativi della recente ordinanza comunale in materia di regolarizzazione degli scarichi, l'Amministrazione comunale – rappresentata dalla Sindaca Mirna Cecchini e dall'assessore all'ambiente Matteo Bianchi -  si è confrontata con i cittadini insieme ai rappresentanti del Gruppo Hera. I tecnici hanno ricordato che i proprietari degli immobili coinvolti dovranno verificare la conformità dei propri scarichi e inviare il Modulo tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026, spedendolo via mail a allacciamentifognari@gruppohera.it. Per supportare la cittadinanza in tutti gli adempimenti e nell'eventuale organizzazione di sopralluoghi gratuiti, è già attivo il numero verde dedicato 800.997.040. 

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