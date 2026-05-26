Rimini, 40enne trovato in possesso di 60 involucri di cocaina: arrestato

Nel pomeriggio del 25 maggio gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini hanno notato un 40enne, già in passato osservato muoversi in zona Miramare, che, una volta salito a bordo della sua auto, si è diretto verso il litorale della zona sud di Rimini. Una volta giunto in zona, l'uomo è stato visto prendere contatto con alcuni soggetti, in modo ripetitivo e continuativo, per poi allontanarsi immediatamente.

Il comportamento sospetto, che ha fatto presagire agli agenti che l'uomo stesse cedendo alcune dosi di stupefacente, ha così allertato la Squadra Mobile che ha fermato l'uomo. Residente a Rimini e già gravato da precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, il 40enne, una volta perquisito e controllato anche il suo domicilio, è stato trovato in possesso di 60 involucri di cocaina, già confezionata e pronta per la cessione a terzi, nonché di un “sasso” della medesima sostanza, per un peso complessivo di 67 grammi. Il 40enne è ora a disposizione delle autorità in vista del giudizio per direttissima.