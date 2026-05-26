Nella zona di viale Marconi
Da degrado a area verde. Miramare, nuovo parco al posto di due hotel abbandonati
In foto: un hotel abbandonato a Miramare
di Redazione
2 min
Un'area verde al posto di due vecchi alberghi abbandonati e degradati. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, l'amministrazione comunale di Rimini passa ai fatti con l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di un nuovo parco a Miramare.
Il progetto punta a realizzare un'area verde accessibile, inclusiva e priva di barriere architettoniche a favore dei cittadini e dei turisti. Previsti percorsi pedonali con materiali drenanti, essenze autoctone, panchine, illuminazione e aree gioco. In una seconda fase il progetto sarà integrato con ulteriori dotazioni e funzioni.
Il nuovo parco si sviluppa su circa 750 mq in cui insistono due edifici privati in disuso e in stato di abbandono che saranno acquisiti e demoliti dal comune. Ancora top secret i nomi delle strutture ma dovrebbe trattarsi di due alberghi che si affacciano su viale Marconi e a cui la scorsa estate erano stati apposti nuovamente i sigilli dopo le numerose lamentele da parte dei residenti per il degrado e le occupazioni abusive: l'hotel Villa del Sole e l'hotel Superga. Il primo quadro economico elaborato dall'amministrazione stima una spesa per l'intervento di 2,5 milioni di euro, poco più di un milione solo per l'acquisizione dei due immobili.
“Con l’avvio di questo progetto proseguiamo nel percorso intrapreso di ampliare le dotazioni di verde e di servizi pubblici a favore della collettività – è il commento dell’Amministrazione comunale – riappropriandoci di spazi in degrado e liberandoli e restituendo funzioni e qualità urbana”.
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