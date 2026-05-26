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aumentare la 'permeabilità'

Igea Marina, al via la riorganizzazione della viabilità nella fascia turistica

In foto: via Dessié (Gogle Maps)
via Dessié (Gogle Maps)
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Redazione
   
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Entrerà formalmente in vigore nei prossimi giorni, una volta aggiornata segnaletica e cartellonistica, la rinnovata regolamentazione della viabilità nella fascia turistica di Igea Marina compresa tra via Pertini e via Properzio.
 
Si tratta - spiega l'Amministrazione Comunale - di un pacchetto di provvedimenti accomunati dalla volontà di aumentare la ‘permeabilità’ tra viale Pinzon – per il quale è confermato il già collaudato senso unico nella direttrice Rimini-Ravenna - e l’asse Virgilio-Seneca. Lo si farà riordinando il traffico anzitutto nelle strade molto strette, migliorando altresì l’alternanza tra quelle percorribili nella direzione monte-mare e quelle percorribili nella direzione mare-monte: una generale razionalizzazione che interessa le diverse vie a pettine componenti il caratteristico reticolo di strade tra il porto e la via Pertini.
 
Confermata la stessa direttrice Rimini-Ravenna per via Tibullo e via Ovidio, tra i cambiamenti principali vi è anzitutto l’istituzione del senso unico in direzione monte-mare in via Apuleio e via Terenzio, nei tratti compresi tra via Virgilio e viale Pinzon; stessa direzione per la via Dessiè, in questo caso andando a migliorare la sequenza alternata di collegamenti tra il lungomare e la via Seneca. L'ordinanza (n.159 del 21.05.26) contenente integralmente i provvedimenti presti in vigore è consultabile sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.
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