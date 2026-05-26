Igea Marina, al via la riorganizzazione della viabilità nella fascia turistica

Entrerà formalmente in vigore nei prossimi giorni, una volta aggiornata segnaletica e cartellonistica, la rinnovata regolamentazione della viabilità nella fascia turistica di Igea Marina compresa tra via Pertini e via Properzio.

Si tratta - spiega l'Amministrazione Comunale - di un pacchetto di provvedimenti accomunati dalla volontà di aumentare la ‘permeabilità’ tra viale Pinzon – per il quale è confermato il già collaudato senso unico nella direttrice Rimini-Ravenna - e l’asse Virgilio-Seneca. Lo si farà riordinando il traffico anzitutto nelle strade molto strette, migliorando altresì l’alternanza tra quelle percorribili nella direzione monte-mare e quelle percorribili nella direzione mare-monte: una generale razionalizzazione che interessa le diverse vie a pettine componenti il caratteristico reticolo di strade tra il porto e la via Pertini.