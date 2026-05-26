Premiati gli alunni delle scuole primarie “Campioni di benessere”

Al parco Campo della Fiera si è svolta la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per gli alunni delle scuole primarie del primo circolo didattico. L'iniziativa - promossa dalla Direzione didattica in collaborazione con Ausl Romagna con l’obiettivo di stimolare e incentivare comportamenti sani e corretti nella vita quotidiana - si è conclusa con le premiazioni di tutte le classi delle marie del primo circolo didattico – Pascucci, Ricci (San Vito) e Della Pasqua (San Bartolo). Oltre alla dirigente scolastica Maria Luisa Romano, anche l'assessore alle istituzioni scolastiche Luca Paganelli e l'assessore ai Progetti educativi Filippo Borghesi hanno salutato i bambini e le bambine: "Facciamo a tutti i complimenti per la costanza con cui avete mantenuto e alimentato le sane abitudini, a partire dal tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta al consumo di alimenti sani, fino all'impegno di lasciare luoghi sempre puliti anche attraverso il corretto utilizzo dei cestini per la raccolta differenziata".