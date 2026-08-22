Rubato il vitellino simbolo di Tuttozoo: l'appello per il ritrovamento

Non si tratta di una semplice bravata notturna, ma di un gesto che ferisce l'intera comunità. È quanto denuncia il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti in merito al furto del piccolo vitellino che, insieme alla statua della mucca, accoglie da anni i cittadini e i viaggiatori all'ingresso di Tuttozoo, lungo la Via Emilia.

"Quegli animali ai bordi della strada in uno degli accessi alla città - dice il primo cittadino - sono diventati nel tempo un po’ un simbolo in cui in tanti si riconoscono, un elemento familiare all’interno della comunità. Il rompere la catena che li teneva uniti e il rubarlo testimonia purtroppo ancora una volta la crisi dei valori che caratterizza un po’ ovunque la nostra società. Da tempo siamo impegnati in azioni di educazione al rispetto su più fronti, con i nostri uffici e in collaborazione con istituzioni e associazioni e da tempo lanciamo appelli perché si ami di più la nostra città: rispetto e amore che sono fondamentali per cercare di scongiurare vandalismi, situazioni di degrado o episodi come quelli di questa notte che non devono passare sotto silenzio".

Dall'amministrazione e dai promotori dell'iniziativa parte ora un invito diretto e distensivo, analogo a un precedente episodio che in passato aveva visto protagonista la mucca: riportare il vitellino al proprio posto. Un gesto auspicato non soltanto per tutelare il legittimo proprietario, ma come atto di rispetto verso l'intera cittadinanza che riconosce in quel piccolo monumento un'icona di benvenuto sulla via Emilia. "Invitiamo quindi i ladri a riportarlo al proprio posto (come già avvenuto in passato con il furto della mucca) non solo nel rispetto del legittimo proprietario, ma dell’intera città che lo riconosceva appunto come simbolo di ingresso sulla via Emilia” conclude il sindaco.