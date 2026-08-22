  
Indietro
menu
menu

NELLA NOTTE SULLA SS16

Sperona i Carabinieri e li aggredisce: 22enne arrestato a Riccione

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un ventiduenne di origini albanesi, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto poco dopo l'una lungo la Strada Statale 16, nel comune di Riccione, dove un equipaggio della Sezione Radiomobile ha intimato l'alt a un'utilitaria che aveva effettuato una manovra pericolosa omettendo di dare la precedenza all'auto di servizio. Invece di accostare, il conducente ha accelerato bruscamente, dando vita a un inseguimento in direzione di Misano Adriatico.

Nel tentativo di forzare il blocco e assicurarsi la fuga, il fuggitivo ha speronato volontariamente un'altra autoradio dell'Arma giunta in supporto. Successivamente, nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane si è scagliato contro gli operatori colpendoli con calci e pugni prima di essere bloccato in sicurezza. A causa del violento urto e della colluttazione, quattro militari sono ricorsi alle cure del Pronto Soccorso di Riccione.

Oltre all'arresto per i reati contro la persona e il patrimonio, sono state attivate le procedure per la violazione delle norme sull'immigrazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell'arresto, il 22enne è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell'udienza.

Altre notizie
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
lo stadio "Mazzola"
Abbonamenti a quota 3.524

Info biglietti per Young Santarcangelo-Rimini. 750 i tagliandi per i riminesi
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO