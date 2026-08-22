Sperona i Carabinieri e li aggredisce: 22enne arrestato a Riccione

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un ventiduenne di origini albanesi, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto poco dopo l'una lungo la Strada Statale 16, nel comune di Riccione, dove un equipaggio della Sezione Radiomobile ha intimato l'alt a un'utilitaria che aveva effettuato una manovra pericolosa omettendo di dare la precedenza all'auto di servizio. Invece di accostare, il conducente ha accelerato bruscamente, dando vita a un inseguimento in direzione di Misano Adriatico.

Nel tentativo di forzare il blocco e assicurarsi la fuga, il fuggitivo ha speronato volontariamente un'altra autoradio dell'Arma giunta in supporto. Successivamente, nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane si è scagliato contro gli operatori colpendoli con calci e pugni prima di essere bloccato in sicurezza. A causa del violento urto e della colluttazione, quattro militari sono ricorsi alle cure del Pronto Soccorso di Riccione.

Oltre all'arresto per i reati contro la persona e il patrimonio, sono state attivate le procedure per la violazione delle norme sull'immigrazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell'arresto, il 22enne è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell'udienza.