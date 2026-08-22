e sulle strade verso i caselli
Rientro dalle vacanze, code e rallentamenti nel tratto romagnolo dell'A14
In foto: il casello di Rimini Nord (autostrade.it)
di Redazione
1 min
E' cominciata questa mattina, giornata da "bollino nero", la fase di rientro dalle vacanze. Si segnalano code e rallentamenti nel tratto romagnolo dell'A14 in direzione nord, ma anche nelle strade in direzione autostrada: alle 11.30 la coda sulla Statale Adriatica verso Rimini nord partiva dal cavalcavia della Scm.
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