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provvedimento del questore

Risse, sovraffollamento e alcol a minori. Sospesa per 10 giorni licenza a locale

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Redazione
   
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La Polizia di Stato lo scorso 11 settembre ha sospeso per dieci giorni la licenza di un locale da ballo di Misano Adriatico, il Living. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, curata dalla Divisione di Polizia Amministrativa, il Questore di Rimini ha disposto il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.. Il provvedimento, notificato al titolare del locale dai Carabinieri di Misano, è stato adottato a seguito di una serie di episodi segnalati proprio dalla locale Stazione dei militari dell'Arma, avvenuti all’interno o nelle immediate vicinanze del locale, ritenuti indicativi di una situazione di particolare criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Svariati gli interventi nei mesi estivi per episodi di violenza tra giovani e furti ed erano pervenute segnalazioni sul mancato rispetto delle prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, il 5 agosto i Carabinieri di Riccione erano intervenuti nel locale a seguito del furto con strappo di una collanina in oro ai danni di un giovane. La settimana precedente, dopo un mirato controllo eseguito nella discoteca, avevano constatato una situazione di sovraffollamento per la quale il titolare era stato deferito per aver superato i limiti di capienza; nella stessa circostanza, in due distinti episodi, al bar della discoteca sono stati serviti alcolici ad altrettanti minorenni
A luglio i militari erano intervenuti ancora insieme ai sanitari del 118 per soccorrere e portare in Pronto Soccorso un minore in evidente stato di ebbrezza alcolica. La stessa notte i sanitari sono intervenuti in altre due occasioni per aiutare altrettante persone in stato di alterazione alcolica. Inoltre, in un’altra occasione, si era verificata nel locale una violenta aggressione ai danni di un ragazzo poi soccorso dal 118
Anche a giugno c'erano stati strappi di catenine e, nella serata del 20 giugno, diverse gazzelle dei Carabinieri sono state impegnate a sedare liti e risse avvenute sia nel locale che sulla pubblica via e nel parcheggio, tra molti giovani di diverse nazionalità che si sono fronteggiati per diverse ore.

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