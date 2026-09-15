con presunte anomalie
Tentativi di truffa SMS relativi alla posizione TARI. Segnalazioni a Rimini
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Continuano ad arrivare all’ufficio TARI del Comune di Rimini segnalazioni di cittadini che ricevono SMS con presunte anomalie sulla propria posizione TARI e l'invito a contattare numeri di cellulare non riconducibili agli uffici comunali. Si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa volto a carpire dati personali o denaro.
L'Amministrazione Comunale di Rimini ricorda che l'Ufficio TARI del Comune di Rimini non invia mai SMS con richieste di contatto telefonico. Si invitano i cittadini a non rispondere, a non chiamare i numeri indicati e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti fuori dalle procedure ufficiali.
Per verifiche sulla propria posizione TARI ci si può rivolgere solo ai canali ufficiali: email tassarifiuti@comune.rimini.it, PEC ufficio.tributi@pec.comune.
rimini.it, numero verde 800 106300, o il sito www.comune.rimini.it/ amministrazione/uffici/ ufficio-tassa-rifiuti-tari .
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