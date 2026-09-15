  
Indietro
menu
menu

con presunte anomalie

Tentativi di truffa SMS relativi alla posizione TARI. Segnalazioni a Rimini

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Continuano ad arrivare all’ufficio TARI del Comune di Rimini segnalazioni di cittadini che ricevono SMS con presunte anomalie sulla propria posizione TARI e l'invito a contattare numeri di cellulare non riconducibili agli uffici comunali. Si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa volto a carpire dati personali o denaro.
 
L'Amministrazione Comunale di Rimini ricorda che l'Ufficio TARI del Comune di Rimini non invia mai SMS con richieste di contatto telefonico. Si invitano i cittadini a non rispondere, a non chiamare i numeri indicati e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti fuori dalle procedure ufficiali.
 
Per verifiche sulla propria posizione TARI ci si può rivolgere solo ai canali ufficiali: email tassarifiuti@comune.rimini.it, PEC ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it, numero verde 800 106300, o il sito www.comune.rimini.it/amministrazione/uffici/ufficio-tassa-rifiuti-tari .
Altre notizie
dalla parte del suolo
salvare le città dal cemento

Dalla parte del suolo: un incontro con Paolo Pilieri
di Redazione
Inaugurazione scuola a Coriano
LAVORI PER 4,35 MILIONI

Coriano, scuole riaperte tra manutenzioni, riqualificazioni e nuovo plesso
di Redazione
FOTO
Alessia Aglio
Volley C Femminile

Alessia Aglio è una nuova schiacciatrice della Projet System Rimini
di Icaro Sport
Federico Nisi ospite di Calcio.Basket
Lunedì alle 20:35 su Icaro TV

Calcio.Basket del 14 settembre: tra gli ospiti Capriotti, Mastronicola e Nisi
di Icaro Sport
VIDEO
I giocatori del Rimini salutano i tifosi nel giorno del raduno (Foto ©Loris Pierini)
Calcio Eccellenza

Rimini Calcio: abbonamenti a quota 3.600
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO