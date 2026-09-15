Per il complesso San Lorenzo Monte candidatura FAI per i 'Luoghi del Cuore'

L’antico complesso parrocchiale di San Lorenzo Monte sul colle di Covignano a Rimini, appartenente alla Diocesi di Rimini, è oggetto della candidatura avanzata dal FAI Rimini nell’ambito dei “Luoghi del Cuore” per riconoscerne il valore storico, archeologico, culturale e spirituale. La Delegazione FAI di Rimini ha promosso la raccolta voti per candidare il Complesso Ecclesiale di San Lorenzo a Monte di Rimini tra “I Luoghi del Cuore” del FAI. Il complesso recente è stato oggetto di interventi di restauro – finanziati dalla stessa Diocesi anche grazie a fondi PNNR - alla copertura e alla facciata e una nuova porta monumentale inaugurata a fine 2025. La Diocesi di Rimini ha convocato per venerdì 18 settembre una conferenza per illustrare l'iniziativa.

Un luogo antico, profondamente legato alla storia religiosa e civile del territorio riminese. San Lorenzo a Monte custodisce infatti una storia che affonda le proprie radici nella tarda antichità e attraversa molti secoli della vicenda della Chiesa e della società riminese.Votare San Lorenzo a Monte come “Luogo del Cuore” - sottolinea la Diocesi di Rimini - significa contribuire alla tutela e alla valorizzazione di un luogo prezioso, profondamente legato alla storia e all’identità della comunità riminese.