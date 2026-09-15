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interviene Dionigi Palazzi

Riccione, forze dell'ordine allo stabilimento abbandonato. FI chiede prevenzione

In foto: da Andrea Dionigi Palazzi
da Andrea Dionigi Palazzi
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Redazione
   
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“Quanto accaduto questa mattina al Bagno 5 dimostra che il problema dell’abbandono e delle occupazioni abusive non può più essere ignorato.” Lo dichiara Andrea Dionigi Palazzi, Capogruppo di Forza Italia a Riccione, dopo l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco presso lo stabilimento balneare inutilizzato da anni e da tempo oggetto di numerose segnalazioni da parte di residenti e operatori della zona.

“Da mesi vengono denunciate presenze abusive all’interno della struttura. Cabine e magazzini vengono utilizzati come ricovero notturno, con evidenti conseguenze sul piano della sicurezza e del decoro urbano. Questa mattina, a seguito della segnalazione di fumo proveniente da una cabina, sono intervenuti prontamente Carabinieri e Vigili del Fuoco, rinvenendo all’interno un materasso che aveva preso fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma è evidente che si è trattato di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.”

Da Dionigi Palazzi "un sincero ringraziamento ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco per la rapidità e la professionalità dimostrate nell’intervento e per il lavoro che svolgono quotidianamente al servizio della collettività.” Per Palazzi l’episodio conferma la necessità di un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale.

“Nel corso dell’estate cittadini e operatori hanno più volte segnalato la situazione di degrado presente nell’area. Oggi non è più possibile limitarsi a prendere atto del problema. Occorre mettere in sicurezza la struttura, impedire nuove occupazioni abusive e ripristinare condizioni adeguate di decoro e legalità. Parliamo di una zona centrale della città che non può essere lasciata in queste condizioni. Riccione merita attenzione, prevenzione e interventi concreti. Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale affronti questa problematica con la dovuta determinazione, prima che si verifichino episodi ancora più gravi.”

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