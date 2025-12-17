  
Il Governo al lavoro

Declassamento protezione lupi. Spinelli e Marcello al ministero: l'iter prosegue

In foto: Marcello e Spinelli a colloquio al ministero
Marcello e Spinelli a colloquio al ministero
di Redazione   
Mer 17 Dic 2025 08:28 ~ ultimo agg. 08:41
Prosegue a ritmo serrato l'iter per arrivare ad abbassare il livello di protezione del lupo. Lo riferiscono la senatrice Domenica Spinelli e il consigliere regionale Nicola Marcello, entrambi di Fratelli d'Italia, a seguito di un incontro avuto al Ministero per un aggiornamento sulla tematica della gestione del lupo.

"La bozza di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, già concertata con il Ministero dell’Agricoltura, rappresenta un passaggio concreto e significativo - spiegano -: il Governo ha recepito tempestivamente l’abbassamento del livello di protezione del lupo, ha affidato a ISPRA uno studio sullo stato di conservazione della specie e ha individuato i numeri complessivi e regionali degli esemplari da contenere".
I due esponenti di Fratelli d'Italia evidenziano come il Sottosegretario Claudio Barbaro abbia "seguito con particolare attenzione e sensibilità l’intero percorso, anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dai parlamentari dei territori maggiormente esposti ai danni e ai rischi derivanti dall’eccessiva presenza dei lupi".
Dopo la conclusione positiva della fase di concertazione, ora si attende il confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni.
"Esprimiamo soddisfazione per il metodo adottato e per il lavoro svolto, a dimostrazione di un Governo attento e operativo sulle esigenze dei territori" concludono Spinelli e Marcello.

