a riccione

Rissa tra giovani degenera in accoltellamento. Un 18enne al Bufalini

di Lamberto Abbati   
Lun 11 Ago 2025 19:00 ~ ultimo agg. 12 Ago 13:55
Una rissa tra giovani, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Riccione, è degenerata in accoltellamento. A restare ferito, per fortuna in maniera lieve, è stato un 18enne del nord Italia, a quanto pare in vacanza con gli amici nella Perla Verde. L'ambulanza del 118 è accorsa in viale D'Annunzio verso le 2.30, quando, stando ad una prima ricostruzione, alcuni giovani turisti sono venuti alle mani per motivi ancora sconosciuti. Tra i partecipanti alla rissa ci sarebbero anche dei minorenni. 

Nel corso della colluttazione è spuntato un coltello che ha attinto il giovane alla schiena, procurandogli una ferita superficiale che però ha richiesto l'intervento del 118. Mentre il giovane si è accasciato a terra, c'è stato un fuggi fuggi generale. Il 18enne è stato stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti, venendo dimesso con una prognosi di 15 giorni

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Riccione, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire ai partecipanti alla rissa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte, tra cui quella del ferito, potrebbero fornire elementi preziosi. 

