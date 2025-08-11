  
gesto sconsiderato

Sottrae le chiavi dall'ambulanza durante un soccorso, donna rischia la denuncia

In foto: repertorio
repertorio
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Lun 11 Ago 2025 17:55 ~ ultimo agg. 12 Ago 10:40
Ha sottratto le chiavi dal cruscotto di un'ambulanza arrivata in viale delle Piante, a Rimini, per soccorrere una persona all'interno di un'abitazione. Quando i sanitari del 118 sono scesi per ripartire e (pare) trasportare il paziente in pronto soccorso, si sono accorti che mancavano le chiavi. Così, increduli, sono stati costretti a richiedere l'intervento di una seconda ambulanza. 

Un episodio, quello verificatosi nella serata di domenica, che per fortuna non ha avuto conseguenze serie. Sul posto, intorno alle 21.30, è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri di Rimini, allertata dai sanitari. Quando i militari, però, sono arrivati in via delle Piante, le chiavi erano già stata ritrovate. La donna, una 50enne italiana, che le aveva tolte dal cruscotto e gettate all'interno dell'abitacolo, è ricomparsa all'improvviso spiegando ai sanitari di aver agito per evitare che qualcuno potesse rubare il mezzo. Una giustificazione apparsa poco convincente agli occhi di sanitari e carabinieri, che poi hanno proceduto con la sua identificazione. Ora la 50nne rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Fortunatamente il paziente che ha richiesto l'intervento del 118 non era in pericolo di vita e il breve contrattempo non ha comportato problemi per la sua salute. 

