Ferragosto in musica allo Space Riccione, Lazza in concerto

La stagione estiva di Space Riccione entra nel culmine con il Ferragosto: ogni giorno dal 13 al 16 in programma eventi molto diversi tra loro, adatti a soddisfare qualsiasi gusto. La settimana più attesa e affollata della Riviera parte mercoledì 13 agosto con il concerto di Lazza per l’ultimo atto del Versus Festival, la manifestazione di eventi di musica dal vivo con alcuni fra i maggiori protagonisti della musica italiana. Attesi migliaia di giovani appassionati per il trentenne artista milanese, in tour in tutta Italia dallo scorso 5 luglio con il suo “Locura Summer Tour 2025”. Subito dopo il live, aftershow dedicato per tutto il pubblico, che potrà rimanere allo Space fino al mattino.

Giovedì 14 agosto si replica, con Marco Carola dj set. Dopo la serata del 26 luglio, il deejay protagonista di Music On torna allo Space per un nuovo dj set imperdibile per chiunque ami la sua techno. Venerdì 15 agosto, giorno di Ferragosto, in programma il party Mamacita, con in aggiunta l’esibizione del deejay Damante. A chiudere, sabato 16 agosto, l'esibizione di Hugel, uno dei deejay più in ascesa dell’intero panorama internazionale. L’artista francese nato a Marsiglia e protagonista a Tomorrowland, sta scalando le classifiche di gradimento internazionali con la tecnica applicata alla sua musica.

“La scelta di alternare esibizioni live dei protagonisti rap/trap italiani agli eventi di musica elettronica con i grandi deejay nazionali e internazionali, è stata indubbiamente vincente per Space Riccione e siamo davvero contenti che un pubblico diverso ci segua con entusiasmo crescente, di serata in serata. Indubbiamente Versus Festival, il primo esperimento di una lunga serie che intendiamo portare avanti già dal prossimo anno, ha arricchito la nostra offerta e ne siamo orgogliosi” ripetono i responsabili artistici.