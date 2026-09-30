Risparmio energetico nelle sedi e scuole della provincia. Lavori per 1,8 milioni

Efficienza energetica, risparmio e tutela ambientale. La provincia di Rimini ha fatto una serie di interventi nel proprio patrimonio edilizio che seguono questa direttrice. Dal 2023 (anno della stipula del contratto con il gestore del servizio Energia) ad oggi nelle sedi istituzionali sono stati sostituiti i generatori di calore e installate valvole termostatiche con controllo da remoto in corso d’Augusto, rifatta la distribuzione dell’impianto di climatizzazione e allacciamento alla rete di teleriscaldamento in via D. Campana.

Nelle scuole: l’isolamento del solaio di copertura, la sostituzione dei lucernai al liceo scientifico e artistico "Serpieri" di Rimini, la sostituzione dei bruciatori per la regolazione automatica e dell’impianto in pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria al liceo scientifico "Einstein" di Rimini, la riqualificazione completa delle sottostazioni e dell’impianto in pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria dell’ I.T.E. "Valturio” di Rimini, la sostituzione dei bruciatori per la regolazione automatica e il rifacimento dei circuiti di distribuzione dell’impianto di climatizzazione dell’I.T.T.S. "Belluzzi- Da Vinci" di Rimini, la riqualificazione completa della centrale termica, il nuovo impianto al piano seminterrato e la coibentazione delle tubazioni degli impianti di climatizzazione dell’I.S.I.S.S. "Gobetti-De Gasperi" di Morciano di Romagna e, infine, le nuove unità di trattamento aria e il sistema di telecontrollo della sede scolastica "Ex Inpdap" di Rimini.

"Parliamo di lavori - spiega il consigliere provinciale con delega alla Programmazione e gestione dell’edilizia scolastica, Giuliano Zamagni - per un valore complessivo di 1.824.855 euro, a costo zero per l’Ente, in quanto a carico del gestore del Servizio Energia, come da contratto stipulato nel 2023. Vorrei, infine, sottolineare l’efficienza del lavoro svolto dai nostri uffici, sia nel reperire le risorse che nel mettere a terra i progetti finalizzando gli interventi nella fase progettuale di esecuzione”.