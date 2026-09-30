Incidente tra auto e bici sulla SS72. Anziana elistrasportata al Bufalini

Grave incidente nella mattinata di mercoledì sulla SS 72 Rimini-San Marino. All'incrocio con via Barattona e via della Gazzella, regolato dal semaforo dotato di vista red, si sono scontrate un'auto e una bici elettrica. La Seat Ateca, condotta da una ragazza, si è immessa da via della Gazzella, nello stesso momento la bici, con a bordo una donna 86enne arrivava da via Barattona. Tra i due mezzi c'è stato un contatto e l'anziana è caduta dalla bici battendo a terra la testa. Viste le sue condizioni, i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno deciso per il suo trasferimento in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli agenti della Polstrada si sono occupati dei rilievi, mentre la polizia locale ha gestito il traffico, in quel momento molto intenso.