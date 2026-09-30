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IL 1° OTTOBRE

Da Zurigo a Rimini, 80 anni dopo: sulle tracce di Margherita Zöbeli

In foto: Margherita Zöbeli
Margherita Zöbeli
di
Redazione
   
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Nel 1946 Margherita Zöbeli lasciava Zurigo per raggiungere Rimini, dove avrebbe fondato il CEIS, dando vita a un progetto educativo destinato a lasciare un segno profondo non solo nella città, ma anche nel mondo della pedagogia.

Ottant’anni dopo, il viaggio si ripete. A compierlo è una classe di sedicenni del Liceo Artistico di Zurigo, arrivata a Rimini per riscoprire la figura di Margherita Zöbeli e la storia del CEIS attraverso il teatro. Insieme al regista e attore riminese Checco Tonti, la classe ha lavorato alla realizzazione di uno spettacolo, contribuendo alla scrittura dei testi e alla scelta delle musiche.

Un percorso che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con la storia, ma anche di trasformarla in un racconto contemporaneo, fatto di parole, immagini, musica e teatro. Il risultato di questo viaggio nel tempo e nello spazio sarà presentato a Rimini il 1° ottobre alle ore 12.00.

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