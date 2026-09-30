Riccione, consegnata la Medaglia Mauriziana al Maresciallo Franco Primiano

Questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, il Comandante, Colonnello Daniele Giulio Clemente Credidio, ha consegnato l’ambita “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare” al Maresciallo Ordinario Franco Primiano, effettivo alla Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Riccione quale capo equipaggio.

Arruolatosi nel 1990 e completata la formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, ha svolto i primi incarichi in una Stazione della provincia di Ravenna, successivamente sia presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bologna che al Nucleo Radiomobile del medesimo capoluogo. Nel 2019 ha poi frequentato il Corso Allievi Marescialli, accedendo così al ruolo Ispettori. Laureato in Scienze dell’educazione e della Formazione, è giunto alla sezione Radiomobile del N.O.R. di Riccione nel 2022 e nel corso degli anni si è distinto anche in delicati teatri operativi, partecipando a missioni internazionali in Afghanistan, Iraq e Libano con incarichi di Polizia Militare.

La Medaglia Mauriziana, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, è una delle più alte onorificenze militari e il prestigioso traguardo dei cinquant’anni di carriera non coincide con i soli anni anagrafici di servizio, poiché al periodo di effettivo arruolamento si sommano specifiche maggiorazioni di legge che valorizzano i periodi di comando e le prolungate missioni operative all’estero, come quelle affrontate dal Maresciallo Primiano. Tale riconoscimento affonda le radici nella storia, essendo stata istituita il 19 luglio 1839 da Re Carlo Alberto con le “Sovrane Magistrali Patenti” e inizialmente riservata ai soli Ufficiali, per poi essere riformata nel 1924 da Vittorio Emanuele III e assumere, con l’avvento della Repubblica, l'attuale conio in oro con l'estensione anche alla categoria dei Sottufficiali, permettendo così di celebrare traguardi di assoluta eccellenza come quello odierno.