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il punto sui cantieri

Riqualificazione viali Ceccarini e Dante. Riccione si candida a finanziamenti

In foto: viale Ceccarini
viale Ceccarini
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Redazione
   
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L’amministrazione comunale di Riccione candida il progetto di rigenerazione urbana di viale Ceccarini e viale Dante alla selezione promossa dalla Provincia di Rimini per accedere alle risorse della Regione Emilia Romagna. L’opportunità è offerta dallo stanziamento regionale di dieci milioni di euro dedicato alla riqualificazione delle località turistiche costiere, con contributi a fondo perduto che possono coprire fino all’ottanta per cento degli investimenti. 

Per quanto riguarda l'andamento del cantiere a metà settembre, conclusa la stagione estiva e il fine settimana della MotoGp, le maestranze hanno ripreso le attività aprendo il primo fronte su viale Gramsci, nel tratto tra viale Ceccarini e viale Corridoni. In contemporanea è partita la riqualificazione dell’area all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Dante, dove la rimozione del gazebo ha restituito continuità visiva e ampio respiro prospettico all’intero spazio urbano. I lavori saranno estesi agli ultimi due blocchi principali, che riguardano il rinnovo di viale Ceccarini verso l’area del gazebo e la parte di viale Dante fino a piazzale Ceccarini

“La candidatura presentata alla Regione è la naturale evoluzione di un metodo di governo che punta sulla capacità di attrarre investimenti sovracomunali di respiro strategico -  sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli - I lavori in corso, avviati subito dopo l’estate e ampliati in queste settimane, stanno ridefinendo gli spazi pubblici mettendo al centro la sostenibilità e l’accessibilità pedonale".

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