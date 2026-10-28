Novità ai cassonetti. A Rimini la Carta Smeraldo resta solo per indifferenziato

A Rimini dalla settimana prossima non sarà più necessaria la Carta Smeraldo per conferire carta e cartone, plastica e lattine, sfalci e ramaglie. La tessera resterà invece obbligatoria per l’utilizzo dei contenitori dell’indifferenziato. Il servizio di raccolta dei rifiuti si allinea infatti agli standard previsti nel Piano d’Ambito per il territorio e, già dai prossimi giorni, il Gruppo Hera, in accordo con l'Amministrazione comunale, provvederà a sbloccare l'accesso ai cassonetti stradali dedicati a carta e cartone, plastica e lattine, sfalci e ramaglie. Nessuna variazione invece per organico e vetro, già conferibili liberamente anche oggi.

La Carta Smeraldo continuerà a essere necessaria esclusivamente per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Per tutte le altre frazioni sarà quindi possibile utilizzare liberamente i contenitori presenti sul territorio.

Nel complesso, i cittadini potranno conferire senza tessera i rifiuti differenziati nelle oltre 700 postazioni stradali collocate nelle zone residenziali della città. L’obiettivo - spiega Hera - è rendere ancora più semplice e immediato il corretto conferimento dei materiali differenziabili, favorendo la partecipazione dei cittadini e migliorando ulteriormente la qualità della raccolta. I cassonetti dedicati a carta e cartone e a plastica e lattine continueranno a essere dotati delle apposite feritoie di conferimento, pensate per incentivare la riduzione volumetrica degli imballaggi e ottimizzare così la capacità dei contenitori.

In particolare, per quanto riguarda la plastica, il Gruppo Hera ricorda l’importanza di conferire correttamente gli imballaggi. È questo il messaggio al centro della campagna “The Plastic Drop”, che invita i cittadini a prestare attenzione alla qualità della raccolta differenziata: nel contenitore della plastica devono essere conferiti esclusivamente gli imballaggi. Per sfalci e ramaglie si invitano i cittadini a utilizzare correttamente i contenitori dedicati, conferendo erba, foglie e piccole potature sfuse, senza sacchi, così da facilitarne il recupero e la gestione. Le potature di dimensioni maggiori possono essere conferite presso le Stazioni Ecologiche oppure richieste tramite il servizio di ritiro a domicilio, contattando il Servizio Clienti Hera.

Oltre a sottolineare che il corretto conferimento dei rifiuti e l’utilizzo appropriato dei contenitori presenti sul territorio, contribuisce a ridurre i fenomeni di abbandono e a preservare il decoro urbano, Hera ricorda che l’abbandono dei rifiuti è vietato dalla normativa vigente e comporta sanzioni.

In caso di smarrimento della Carta Smeraldo, la Carta può essere sostituita gratuitamente in caso di smarrimento. È possibile richiederne una nuova presso i punti di distribuzione presenti sul territorio comunale:

HERA in via del Terrapieno 25 (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14)

Anagrafe di Viserba in via Mazzini 22 (martedì dalle 14 alle 16)

Anagrafe di Miramare in Piazza Decio Raggi 2 (giovedì dalle 14 alle 16)

Mercato Coperto in via Castelfidardo 15 (sabato dalle 9 alle 13).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero gratuito 800 999 500, oppure visitare il sito www.gruppohera.it/smarty.