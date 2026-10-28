Dai monopattini ai camion, controlli e sanzioni della Polstrada riminese

67 persone e 64 veicoli controllati, per un totale di 37 infrazioni al Codice della Strada e quattro patenti di guida ritirate, un fermo amministrativo, due persone deferite all’A.G. ex art. 10 bis del T.U. sull’immigrazione, otto infrazioni a conducenti di monopattino.

È questo il bilancio del servizio svolto nel pomeriggio di martedì dalle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Rimini, insieme agli equipaggi della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Locale di Rimini nell’ambito del Progetto pilota “Mobilità Sicura”, avviato il 1° ottobre in Emilia Romagna con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale attraverso controlli mirati sui principali fattori di rischio.

Tra le condotte maggiormente monitorate figurano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la distrazione alla guida e, nel controllo del trasporto professionale, in particolare il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo.

Il progetto - spiega la sezione riminese della Polizia Stradale - punta a sviluppare un modello integrato di sicurezza stradale basato sull’analisi dei dati, sulla pianificazione dei controlli e sulla collaborazione tra le forze di polizia. Un’iniziativa che non si esaurisce nella verifica del rispetto delle norme e nella contestazione delle violazioni, ma ambisce a incidere concretamente sui comportamenti scorretti degli utenti della strada, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale, favorire il rispetto delle regole e contribuire, nel tempo, a una mobilità più sicura, a tutela di tutti gli utenti.