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manutenzione e strutture

Fondi per i porti emiliano-romagnoli. 132mila euro per Rimini e Cattolica

In foto: il porto di Cattolica (Google Maps)
il porto di Cattolica (Google Maps)
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Redazione
   
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La Regione Emilia-Romagna con il via libera in Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità conferma anche per il 2026 uno stanziamento complessivo di 200mila euro a favore dei cinque porti regionali di Goro, Comacchio, Cesenatico, Rimini e Cattolica. Di questi fondi, oltre 132 mila euro sono destinati ai porti di Rimini (87.266 euro) e Cattolica (45.726 euro).  Le risorse sono destinate alle spese per l’illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali, la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, la segnaletica stradale e il verde pubblico. Per Alice Parma, consigliera regionale del Partito Democratico e componente della Commissione Territorio, "una conferma dell’attenzione della Regione per il nostro territorio costiero e per la sua crescita. Sono fondi importanti per sostenere i Comuni nella gestione dei porti, infrastrutture fondamentali per le attività economiche, i servizi e la vivibilità della nostra costa".

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