La laurea? Una (bella) questione di famiglia

Un doppio 110 e lode in economia d'impresa che non è solo il coronamento di un percorso universitario ma anche la tappa di un viaggio fatto in famiglia. Sabrina, la mamma, e Loris, suo figlio, hanno infatti festeggiato insieme nelle aule del campus di Rimini un traguardo che li ha visti l’uno accanto all’altra dal momento dell’iscrizione ai corsi fino alla proclamazione finale col massimo dei voti. Insieme a loro, anche la fidanzata Melissa

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