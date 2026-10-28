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Una storia da raccontare

La laurea? Una (bella) questione di famiglia

In foto: Loris e Sabrina sorridenti nel giorno della proclamazione
Loris e Sabrina sorridenti nel giorno della proclamazione
di
Andrea Polazzi
   
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Un doppio 110 e lode in economia d'impresa che non è solo il coronamento di un percorso universitario ma anche la tappa di un viaggio fatto in famiglia. Sabrina, la mamma, e Loris, suo figlio, hanno infatti festeggiato insieme nelle aule del campus di Rimini un traguardo che li ha visti l’uno accanto all’altra dal momento dell’iscrizione ai corsi fino alla proclamazione finale col massimo dei voti. Insieme a loro, anche la fidanzata Melissa

https://www.icaroplay.it/programmi/la-laurea-e-una-questione-di-famiglia/
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