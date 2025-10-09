Riqualificazione viale Parini: nuova vita per la passeggiata del portocanale

Un nuovo passo nel progetto di valorizzazione del portocanale di Riccione. La Giunta ha approvato infatti la variante di riqualificazione di viale Parini, che completerà il primo stralcio dei lavori già realizzati nel tratto tra viale Dante e viale D’Annunzio. La nuova sistemazione prevede la realizzazione di una gradonata in affaccio sul canale, che fungerà da piccolo anfiteatro urbano e punto d’incontro panoramico. Le banchine saranno completamente riqualificate e lungo la passeggiata verranno installate nuove sedute in marmo e legno. Alberature e piante ornamentali faranno da filtro tra l’area pedonale e quella carrabile. Previsto anche un nuovo attraversamento pedonale rialzato. I lavori saranno completati entro la primavera.

“La riqualificazione di viale Parini, dopo quella di viale Bellini inaugurata lo scorso anno, rappresenta un altro passo avanti nella trasformazione del nostro lungocanale in uno spazio urbano bello, accogliente e vivibile – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. È un progetto che unisce qualità architettonica, sostenibilità e attenzione alle persone, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città”.

“Con questo intervento – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – completiamo il primo tratto di riqualificazione del portocanale con un progetto che migliora la fruibilità e la sicurezza dell’area, creando nuove occasioni di socialità e rendendo ancora più attrattiva la zona del porto. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, ringrazio i progettisti e i tecnici del settore Lavori pubblici per l’eccellente lavoro svolto”.