  
Indietro
menu
menu

le si è seduto vicino

Minaccia di buttarsi nell'invaso del Ponte di Tiberio. Salvata da un pompiere

In foto: l'intervento all'invaso del Ponte di Tiberio @Adriapress
l'intervento all'invaso del Ponte di Tiberio @Adriapress
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 3 Lug 2025 12:44 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sotto gli occhi del marito ha minacciato di buttarsi nell’invaso del Ponte di Tiberio, e solo l'empatia e la competenza di un vigile del fuoco hanno evitato il peggio. Momenti drammatici nella mattinata di oggi a Rimini. Attorno alle 11:15 un uomo ha chiamato i soccorsi perché la moglie aveva espresso l'intenzione di buttarsi dalla banchina della piazza sull’acqua, lato parco. La donna si era seduta con le gambe penzoloni e non voleva saperne di recedere dal suo proposito. Nel giro di pochi minuti i sanitari del 118, la Polizia di Stato, e Pompieri sono arrivati sul posto. Appena individuata la donna un caposquadra dei Vigili del Fuoco si è seduto accanto a lei, le ha parlato a lungo e dopo oltre 20 minuti l'ha convinta ad abbandonare il suo intento e a salire in ambulanza, aiutata dagli altri soccorritori.

Altre notizie
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO