Minaccia di buttarsi nell'invaso del Ponte di Tiberio. Salvata da un pompiere

Sotto gli occhi del marito ha minacciato di buttarsi nell’invaso del Ponte di Tiberio, e solo l'empatia e la competenza di un vigile del fuoco hanno evitato il peggio. Momenti drammatici nella mattinata di oggi a Rimini. Attorno alle 11:15 un uomo ha chiamato i soccorsi perché la moglie aveva espresso l'intenzione di buttarsi dalla banchina della piazza sull’acqua, lato parco. La donna si era seduta con le gambe penzoloni e non voleva saperne di recedere dal suo proposito. Nel giro di pochi minuti i sanitari del 118, la Polizia di Stato, e Pompieri sono arrivati sul posto. Appena individuata la donna un caposquadra dei Vigili del Fuoco si è seduto accanto a lei, le ha parlato a lungo e dopo oltre 20 minuti l'ha convinta ad abbandonare il suo intento e a salire in ambulanza, aiutata dagli altri soccorritori.