Riqualificazione del Porto Canale di Riccione. Chiusa via Bellini

Per proseguire i lavori di riqualificazione del porto canale di Riccione, da lunedì 10 novembre viale Bellini sarà chiusa al traffico. In particolare fino al 24 dicembre si procederà a step: una prima chiusura riguarderà il tratto di viale Bellini compreso tra i viali Tasso e Rapisardi, a seguire viale Bellini nel tratto tra viale Rapisardi e la ferrovia.