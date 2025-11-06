fino a natale
Riqualificazione del Porto Canale di Riccione. Chiusa via Bellini
In foto: viale Bellini
di Redazione
1 min
Gio 6 Nov 2025 16:29 ~ ultimo agg. 16:32
Per proseguire i lavori di riqualificazione del porto canale di Riccione, da lunedì 10 novembre viale Bellini sarà chiusa al traffico. In particolare fino al 24 dicembre si procederà a step: una prima chiusura riguarderà il tratto di viale Bellini compreso tra i viali Tasso e Rapisardi, a seguire viale Bellini nel tratto tra viale Rapisardi e la ferrovia.
