Per violazioni amministrative

Altri tre punti di penalizzazione in classifica per il Rimini F.C.

In foto: Scudetto Rimini F.C.
Scudetto Rimini F.C.
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 1 min
Gio 6 Nov 2025 15:04 ~ ultimo agg. 15:17
Tempo di lettura 1 min
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 2.000 euro e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.
 
Sei mesi di inibizione a Valerio Perini, quattro mesi a Sauro Cancellieri.
 
La società biancorossa era stata deferita lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C.
 
Diventano così 15 i punti di penalizzazione comminati finora al Rimini per la stagione 2025/'26. I biancorossi scendono a -4 in classifica.
 
Leggi il dispositivo.
