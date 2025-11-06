  
Indietro
menu
menu

Spi CGIL

La voce della Polizia Stradale si fa sentire. Volantinaggio a Rimini

In foto: Polstrada
Polstrada
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 6 Nov 2025 14:42 ~ ultimo agg. 16:25
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nella mattinata di giovedì, anche a Rimini, gli agenti della Polizia Stradale hanno preso parte all’iniziativa nazionale promossa dal SILP CGIL, con la distribuzione di volantini in centro storico. Obiettivo dell’iniziativa: sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle condizioni di lavoro sempre più difficili del personale della Stradale, chiamato ogni giorno a garantire la sicurezza della mobilità sulle strade e autostrade italiane, spesso in carenza di organico e di mezzi adeguati. Non è il solo settore di Polizia che sta vivendo un momento complesso ma la Stradale "è stata scelta - spiega la CGIL - come prima protagonista di questa campagna, in ragione della sua funzione vitale e delle numerose criticità che ne mettono a rischio efficienza e sicurezza. Come evidenziato nel documento diffuso oggi, la Polizia Stradale svolge compiti essenziali: dalla prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada alla rilevazione degli incidenti, dalla regolazione del traffico alle operazioni di soccorso, fino al controllo dell’uso della rete viaria. Un lavoro di altissima responsabilità, spesso svolto in condizioni di sottodimensionamento cronico e con una marcata esposizione al rischio, come testimoniano i troppi incidenti e caduti in servizio.


Il SILP CGIL rivendica un urgente incremento delle dotazioni organiche della Polizia Stradale, per migliorare la qualità del servizio e tutelare la salute psicofisica degli operatori. Un’organizzazione più equa e sostenibile, fondata sul benessere lavorativo, è l’unica strada per garantire standard di sicurezza adeguati alla crescente complessità della mobilità contemporanea. Altro punto cruciale riguarda l’equità economica. Il sindacato denuncia le sperequazioni nella corresponsione dell’indennità autostradale, frutto di interpretazioni restrittive delle convenzioni con le società concessionarie. Attualmente, in molte articolazioni della Polizia Stradale, il beneficio economico è riconosciuto solo alle pattuglie direttamente impegnate sulla rete autostradale, escludendo chi svolge attività di supporto – come gli operatori che si occupano di infortunistica e polizia giudiziaria. Durante il volantinaggio riminese, i rappresentanti del SILP hanno illustrato ai cittadini il significato dell’iniziativa.

Altre notizie
Silvestri, Monti, Yasnolobov e Casadei con l'allenatore Dimitri Yasnolobov
A Barcellona

Un oro e un bronzo per il Club Nautico Rimini ai Campionati Europei Open Skiff
di Icaro Sport
FOTO
Scudetto Rimini F.C.
Per violazioni amministrative

Altri tre punti di penalizzazione in classifica per il Rimini F.C.
di Icaro Sport
Affitti brevi, il confronto a Fuori dall'Aula
Il confronto a Fuori dall'Aula

Affitti brevi: tra "concorrenza sleale", "legge illegittima" e alloggi sfitti
di Redazione
VIDEO
indagato 20enne

Maltratta la madre e stalkerizza ex fidanzata, Scatta divieto di avvicinamento
di Redazione
per nidi e scuole d'infanzia

Rimini investe nell’inclusione: al via il servizio di Analista del Comportamento
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO