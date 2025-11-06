La voce della Polizia Stradale si fa sentire. Volantinaggio a Rimini

Nella mattinata di giovedì, anche a Rimini, gli agenti della Polizia Stradale hanno preso parte all’iniziativa nazionale promossa dal SILP CGIL, con la distribuzione di volantini in centro storico. Obiettivo dell’iniziativa: sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle condizioni di lavoro sempre più difficili del personale della Stradale, chiamato ogni giorno a garantire la sicurezza della mobilità sulle strade e autostrade italiane, spesso in carenza di organico e di mezzi adeguati. Non è il solo settore di Polizia che sta vivendo un momento complesso ma la Stradale "è stata scelta - spiega la CGIL - come prima protagonista di questa campagna, in ragione della sua funzione vitale e delle numerose criticità che ne mettono a rischio efficienza e sicurezza. Come evidenziato nel documento diffuso oggi, la Polizia Stradale svolge compiti essenziali: dalla prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada alla rilevazione degli incidenti, dalla regolazione del traffico alle operazioni di soccorso, fino al controllo dell’uso della rete viaria. Un lavoro di altissima responsabilità, spesso svolto in condizioni di sottodimensionamento cronico e con una marcata esposizione al rischio, come testimoniano i troppi incidenti e caduti in servizio.



Il SILP CGIL rivendica un urgente incremento delle dotazioni organiche della Polizia Stradale, per migliorare la qualità del servizio e tutelare la salute psicofisica degli operatori. Un’organizzazione più equa e sostenibile, fondata sul benessere lavorativo, è l’unica strada per garantire standard di sicurezza adeguati alla crescente complessità della mobilità contemporanea. Altro punto cruciale riguarda l’equità economica. Il sindacato denuncia le sperequazioni nella corresponsione dell’indennità autostradale, frutto di interpretazioni restrittive delle convenzioni con le società concessionarie. Attualmente, in molte articolazioni della Polizia Stradale, il beneficio economico è riconosciuto solo alle pattuglie direttamente impegnate sulla rete autostradale, escludendo chi svolge attività di supporto – come gli operatori che si occupano di infortunistica e polizia giudiziaria. Durante il volantinaggio riminese, i rappresentanti del SILP hanno illustrato ai cittadini il significato dell’iniziativa.