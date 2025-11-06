Rimini investe nell’inclusione: al via il servizio di Analista del Comportamento

Una scuola che accoglie, ascolta e si adatta. Con questo spirito, il Comune di Rimini avvia un servizio sperimentale di Analisi del Comportamento Applicata (ABA) nei propri nidi e scuole dell’infanzia, rivolto alle bambine e ai bambini con disabilità, in particolare con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). Il progetto nasce dai tavoli tecnici per l’inclusione e punta a offrire strumenti concreti a insegnanti ed educatori per costruire ambienti più inclusivi, dove le relazioni e gli apprendimenti siano davvero significativi per tutti.

La sperimentazione introduce una figura altamente specializzata: l’Analista del Comportamento, un professionista certificato con oltre dieci anni di esperienza in ambito educativo. Il suo intervento non si limita al singolo bambin* con disabilità, ma coinvolge l’intero gruppo sezione. L’obiettivo è educare anche il contesto: aiutare i compagni a comprendere meglio le differenze, a relazionarsi in modo più consapevole e a costruire scambi autentici e inclusivi.

Le azioni messe in campo

Osserva le bambine e i bambini nel loro quotidiano – in sezione, in piccoli gruppi, durante le attività – per capire come interagiscono, comunicano, apprendono.

Collabora con insegnanti, educatrici, pedagogiste e psicologhe dell’Ausl per individuare insieme le strategie più efficaci.

Progetta interventi personalizzati per sviluppare abilità sociali, comunicative e comportamenti positivi.

Monitora e adatta gli interventi nel tempo, seguendo un processo ciclico di osservazione, sperimentazione e verifica.

Il servizio, affidato a un professionista certificato BCBA, offre supporto concreto al personale scolastico nella costruzione di percorsi educativi su misura, basati su evidenze scientifiche. L’intervento aiuta a:

progettare piani educativi individualizzati;

sviluppare abilità sociali e comunicative;

comprendere e gestire comportamenti complessi;

promuovere relazioni tra pari, valorizzando le differenze.

Il percorso si articola in quattro fasi: osservazione, proposta, sperimentazione e verifica. Ogni fase è condivisa con un gruppo di lavoro composto da insegnanti, pedagogisti, dirigenti scolastici, la psicologa dell’Ausl Romagna e l’analista del comportamento. Il progetto prevede 130 ore di attività fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

“Con questa sperimentazione – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – confermiamo il nostro impegno per una scuola che sappia accogliere tutte le differenze e trasformarle in valore. Rimini è da tempo una città che investe nell’inclusione, non come principio astratto, ma come pratica quotidiana che coinvolge insegnanti, educatori, famiglie e bambin. Questo servizio non è pensato solo per chi ha bisogni specifici, ma per tutta la comunità scolastica: perché promuovere una cultura della neurodivergenza significa costruire relazioni più consapevoli, ambienti più equi e opportunità di crescita per ogni bambin, nessuno escluso.”.