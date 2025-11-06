Maltratta la madre e stalkerizza ex fidanzata, Scatta divieto di avvicinamento

Un 20enne è stato indagato dalla Procura di Rimini per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e stalking nei confronti della ex fidanzata. Il 20enne ha ricevuto due distinte ordinanze cautelari, emesse dal gip Vinicio Cantarini al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che prevede che per entrambe le vicende debba mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle parti offese. La scorsa estate la fidanzata si era presentata al Pronto Soccorso con lividi e lesioni che, stando alla sua denuncia, gli aveva procurato il 20enne. Più volte lui per gelosia l'avrebbe aggredita in pubblico mettendole le mani addosso: fatti confermati anche dalle amiche della ex fidanzata.

Per quanto riguarda invece la madre, il giovane l'avrebbe aggredita fisicamente e verbalmente anche davanti alla sorellina di 10 anni e più volte erano intervenuti i Carabinieri. Il giovane, in passato ospite di una comunità, è difeso dall'avvocata Elena Guidi