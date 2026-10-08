Ripartito il cantiere su viale Torino, per completare il Lungomare Sud

Dopo la pausa estiva è ripartito ieri a Riccione il cantiere per la realizzazione dell’ultimo tratto, quello che arriverà al confine con Misano, del Lungomare del Sole. Un percorso di 1,7 chilometri, integrato con la ciclovia Adriatica. Un progetto che renderà più fruibile la zona per chi si muove in bici o a piedi. Si proseguirà nella costruzione dell’ampio marciapiede largo 7 metri e 40 e che mette insieme ciclabile, passaggio pedonale, panchine, alberature ed essenze arboree. Il taglio del nastro è previsto per la primavera prossima.

Il costo, a carico del comune del tratto dalla spiaggia 29 a viale San Gallo, in parte già realizzato è di 1.300.000 euro. Per arrivare al confine con Misano rimangono altri 600 metri, di cui 400 metri a carico del Comune per 1.300.000 euro e i restanti 200 metri a carico del Club del Sole che, nella grande area dove sorgeva l’ex colonia Mater Dei, sta realizzando un grande polo turistico, tra resort e maxi piscine.

Capitolo parcheggi: vengono a perdersi circa un centinaio di posti auto (quelli a spina di pesce a monte della strada, che erano comunque destinati a sparire, essendo di proprietà privata ma a temporaneo uso pubblico). A compensazione vengono realizzate aree di sosta a mare della ferrovia e altre, di dimensioni più ridotte, a ridosso del Lungomare del Sole. Il Club del sole si è impegnata a lasciare fruibile al pubblico parcheggi a ridosso del mare a servizio dei ristoranti, che restano aperti durante l'inverno.



“I lavori ripartiti in questi giorni - dichiara la sindaca Daniela Angelini - segnano il passo decisivo per completare un’opera di avanguardia ambientale, dove la tutela delle alberature storiche si unisce a superfici drenanti e nuovi spazi verdi per far respirare il suolo. Consegniamo alla città un’infrastruttura moderna, bella e accessibile, pensata per essere vissuta 365 giorni all’anno”.

L’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli: “Rivedere la presenza del cantiere sul posto ci conferma la bontà di una pianificazione attenta, che ha saputo tutelare le imprese turistiche nel mese di settembre e al tempo stesso rispettare con puntualità le tempistiche di cantiere. Questo ultimo tratto completerà la connessione della nostra rete ciclabile verso sud, offrendo un corridoio ecologico all’avanguardia che unisce qualità architettonica, sostenibilità e promozione della mobilità dolce”.