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Artigianato, musica, cibo

Arriva a Rimini la prima edizione di CORNers Market: oltre il classico mercatino

In foto: CORNers
CORNers
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Redazione
   
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CORNers Market – Il bello è dietro l’angolo. Questo l'evento dedicato alla creatività, all’artigianato e alle realtà indipendenti che prenderà vita per la prima volta a Rimini domenica 11 ottobre, dalle 11 alle 19, il Porta Galliana – Club Primo Piano su via Bastioni Settentrionali. Ospiterà market, musica, food, laboratori ed esperienze. L’ingresso è gratuito.

CORNers

CORNers – spiegano gli organizzatori - nasce dal desiderio di creare qualcosa che vada oltre il classico mercatino: non soltanto una serie di bancarelle, ma una giornata da vivere, nella quale poter scoprire nuovi progetti, conoscere personalmente chi crea i prodotti, fermarsi a mangiare o bere qualcosa, ascoltare musica e partecipare ad attività e workshop”. Mettendo la persona al centro.

Gli spazi ospiteranno artigiani, creativi, piccoli brand, realtà handmade, vintage, gioielli, design e progetti indipendenti, scelti con l’intento di proporre un’offerta varia e valorizzare soprattutto produzioni originali e locali, identità personali e prodotti che abbiano una storia da raccontare.

Oltre alla parte espositiva, ci saranno DJ set, food & beverage e anche workshop con l’idea di incuriosire il pubblico e farlo restare a vivere la giornata. 

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