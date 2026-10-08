Cattolica, lo Staccoli Caffè conquista le Tre Tazzine del Gambero Rosso

Staccoli Caffè di Cattolica si conferma tra i migliori bar d’Italia. La storica realtà cittadina, guidata da Paolo Staccoli, ha ottenuto anche per il 2027 le Tre Tazzine del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida “I Migliori Bar d’Italia”, presentata nei giorni scorsi a Milano. Un risultato di particolare rilievo: Staccoli è l’unico locale della Romagna ad aver conquistato le Tre Tazzine, attribuite quest’anno a sole 57 insegne in tutta Italia. Il marchio Staccoli è presente a Cattolica dal 1952. L’edizione 2027 della guida introduce inoltre un nuovo sistema di valutazione, che supera la precedente distinzione tra Chicchi e Tazzine per considerare complessivamente l’esperienza offerta dal locale: caffetteria, pasticceria, cucina, beverage, servizio e funzionalità degli spazi.

«È una grande soddisfazione vedere una realtà storica della nostra città confermata tra le eccellenze nazionali – dichiara la Sindaca Franca Foronchi –. Staccoli è un nome che accompagna da tanti anni la vita di Cattolica, un punto di riferimento per cittadini e ospiti. Dietro a questo riconoscimento ci sono passione, competenze, attenzione alla qualità e soprattutto il lavoro quotidiano delle persone. Un risultato che dà prestigio all’attività, ma anche alla nostra città. A Paolo Staccoli e a tutta la sua squadra rivolgo le più sincere congratulazioni».

«La qualità delle nostre attività economiche è parte integrante dell’identità e dell’attrattività turistica di Cattolica – sottolinea l’Assessora al Turismo e alle Attività Economiche Elisabetta Bartolucci –. Bar, pasticcerie, ristoranti e negozi contribuiscono ogni giorno a rendere viva e accogliente la città, offrendo servizi ed esperienze che rappresentano un valore aggiunto anche per chi sceglie di trascorrere qui le proprie vacanze. Essere l’unico locale della Romagna a ottenere le Tre Tazzine è un traguardo importante, che dimostra quanto le nostre imprese sappiano distinguersi anche a livello nazionale».

Soddisfazione espressa anche da Paolo Staccoli, che ha definito il riconoscimento «una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno e dell’impegno di tutti i nostri ragazzi», sottolineando il valore di poter condividere questo traguardo con Cattolica e con il territorio.