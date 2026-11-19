Non si fanno attendere i commenti politici alla decisione del comune di Riccione di rinviare i lavori su viale Dante, a causa del contenzioso sul parcheggio tra viale San Martino e piazzale Roma (vedi notizia).

Giulio Mignani, operatore di viale Ceccarini e rappresentante di Fratelli d'Italia

Non che voglia suonare pretenzioso o recitare il ruolo della Cassandra di turno ma tant'è.

A maggio 2024 quando ci fu presentato il progetto di Viale Ceccarini presi la parola (e anche in numerose altre occasioni) per rilevare due cose.

1) Il progetto mancava dell'urbanistica intorno: era riferito soltanto all'area pavimentata del Viale, e nemmeno tutta, e non prendeva in considerazione il resto del centro, con riferimento soprattutto all'area di Piazzale Ceccarini e dei Giardini che sarebbero rimasti abbandonati.

2) Avevo inoltre espresso dubbi che si sarebbe riusciti a terminare i lavori in due anni, per la primavera del 2027. Periodo che coincideva - non credo casualmente - con la successiva campagna elettorale.

A lavori più che iniziati il progetto è stato infatti esteso ai nuovi Giardini Montanari ma anche l'altra previsione è stata centrata.

Oggi ho partecipato ad un incontro in Comune, relativo all'avanzamento dei lavori dove ci è stato comunicato che i lavori su viale Dante inizieranno dopo l'estate per concludersi nel 2028.

D'altra parte era prevedibile ma ho anche altri dubbi circa la previsione di concludere la tranche di quest'anno entro il 31 maggio.

Anche l'anno scorso i lavori si sarebbero dovuti chiudere prima di giugno e sono invece terminati a luglio. Mi si dirà che nel frattempo è intervenuta la famigerata sentenza da 18 milioni a carico del Comune, ma quel contenzioso era già noto all'Amministrazione al momento di aprire i cantieri. Anzi, la CTU che faceva capire che non tirava una gran aria è circa coincidente con l'inizio dei lavori. Non si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno. Ho sentito a questo proposito dire a molti Riccionesi che se ti fanno un viale nuovo qualche disagio lo devi sopportare. Vero. Purchè i disagi non siano molti di più di quelli necessari, soprattutto perchè noi operatori avremmo potuto dare ottimi consigli (nel nostro stesso interesse!) ma come ogni cassandra che si rispetti, nessuno ci ha ascoltato.

Alessandro Bartorelli, operatore della zona e rappresentante di Forza Italia

Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di posticipare a dopo le festività natalizie l’avvio dei nuovi cantieri di viale Ceccarini, recependo una richiesta che Forza Italia aveva avanzato pubblicamente nelle scorse settimane, a tutela dei commercianti e delle attività economiche della città. È un risultato importante, che dimostra come le nostre proposte siano concrete e nell’interesse di Riccione. Rimangono però forti perplessità sul cronoprogramma complessivo delle riqualificazioni. Il rinvio di una parte degli interventi a settembre 2027 solleva interrogativi sulla capacità dell’Amministrazione di rispettare gli impegni inizialmente assunti. A questo si aggiunge una questione ancora più delicata: il debito di oltre 17 milioni di euro che il Comune dovrà affrontare a seguito della sentenza sul lungomare. Ci chiediamo quindi se l’Amministrazione disponga realmente di tutte le risorse necessarie per portare a termine le opere annunciate e, soprattutto, quali conseguenze avrà questo pesante impegno finanziario sugli investimenti futuri e sulle altre riqualificazioni della città. Riccione non può permettersi una programmazione dettata dalle scadenze elettorali, né promesse che rischiano di essere rinviate alla prossima amministrazione. Forza Italia continuerà a vigilare affinché alle parole seguano i fatti, sempre nell’interesse della città e di chi ogni giorno vi lavora e investe.