Regalarsi un albero. Una possibilità reale in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Sabato mattina dalle 9 alle 12 sarà in piazza Cavour, grazie ad una iniziativa di Comune di Rimini e Anthea, saranno distribuiti gratuitamente duecento esemplari di giovani piante forestali di specie caratteristiche del nostro territorio, come aceri campestri, roverelle (tipo di querce) e lecci, provenienti dal vivaio regionale Castellaro (Galeata).

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Ogni cittadino potrà ricevere una giovane pianta, di altezza compresa tra i 40 e i 70 centimetri a seconda della specie, da mettere a dimora in un terreno o giardino in ambito privato. Al gazebo allestito in piazza Cavour sarà anche distribuito materiale informativo sul Piano del Verde, progetto del Comune di Rimini curato dalla società Anthe

Nel corso dell’anno sono state 505 le alberature messe a dimora su suolo pubblico dal Comune di Rimini, di cui 231 nei nuovi tratti del parco del mare sud realizzati, 186 nelle aree lungo la Statale a svolgere il ruolo di barriere verdi, altre diffuse nei viali e giardini della città. Altri 1300 alberi e 900 arbusti sono stati piantumati nell’ambito della forestazione promossa da Società Autostrade legato alla terza corsia. Venerdì mattina, al belvedere di piazzale Kennedy a Rimini, è in programma la cerimonia di messa a dimora di un albero nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, promosso dalla Fondazione AlberItalia e dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. L’iniziativa celebra il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania attraverso la messa a dimora di 75 alberi in altrettanti luoghi simbolici italiani, come testimonianza duratura di memoria, riconciliazione, pace e amicizia tra i due Paesi.