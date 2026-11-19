Avevano dei pendenti penali a loro carico i due stranieri fermati e arrestati nel pomeriggio del 13 novembre dagli agenti della Polizia di Stato. I due, rispettivamente di nazionalità tunisina e marocchina, sono stati individuati mentre si trovavano a piedi all’altezza della “Colonia Murri”. Nonostante non avessero documenti di identità, i controlli sul date base hanno permesso di identificarli e scoprire che hanno a carico provvedimenti restrittivi, per diversi reati contro la persona e il patrimonio.

In particolare, il tunisino dovrà scontare una pena di tre mesi e pagare un’ammenda di 600 euro, mentre il cittadino marocchino dovrà scontare una pena di poco superiore a un anno e pagare una multa di 206 euro. Entrambi sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Rimini.