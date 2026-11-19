Ci sono voluti un paio di mesi per restaurare la Colonna di Giulio Cesare, che torna in Piazza Tre Martiri. I lavori, coordinati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, sotto la responsabilità del Comune di Rimini, sono stati finanziati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini ed eseguiti dalla società specializzata adArte.

Il “Suggestum Casesaris” è un piccolo monumento lapideo posto in Piazza Tre Martiri a ricordo di quanto riportato dalla tradizione locale e da Svetonio per cui Cesare, oltrepassato il fiume Rubicone tra l’11 e il 12 gennaio del 49 a.C. aveva arringato le sue truppe (le coorti della LEGIO XIII) in quello che allora era il Forum di Ariminum. La colonna ricorda la tradizione secondo la quale Giulio Cesare, salito su una pietra, arringò i soldati rendendo immortale la frase "il dado è tratto". Resta qualche dubbio, come riportato dal De bello civili, sull’effettivo luogo in cui si svolse l’episodio, però si tramanda che proprio il foro di Rimini sia stato teatro di questo episodio. Iniziava così, a Rimini, il futuro trionfo di Caio Giulio Cesare. Il monumento cinquecentesco venne collocato al posto di uno più antico, il “Petrone” che viene anche citato dal Petrarca in un suo viaggio, quando studiava a Bologna, fatto tra il 1321 e il 1326 e che le fonti dicono essere stato sostituito perché “vetustate collapsum”, ovvero caduto in rovina per la sua antichità. Il cippo rinascimentale, eretto nel 1555 e più volte restaurato, l’ultima nel 1999, aveva necessità di un intervento di ripristino a causa del suo naturale degrado.

“Manteniamo una tradizione di sensibilità alla cura del patrimonio artistico e culturale della città – il commento del presidente Filippo Ricci - che già in passato ci ha visto collaborare con le istituzioni locali per progetti legati alla Chiesa di S. Agostino, la biblioteca ed il teatro Galli; oggi si chiude questo percorso, avviato dal mio predecessore Paolo Gasperoni nel mandato precedente, con la riconsegna alla città della Colonna di Giulio Cesare ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per questo splendido restauro”.

“La restituzione alla città della Colonna di Giulio Cesare – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - è il risultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, competenze professionali e realtà private sensibili alla tutela del patrimonio comune. Il sostegno della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ha consentito di intervenire su un monumento che custodisce una parte importante della storia e dell’identità di Rimini. È un esempio concreto di come l’impegno condiviso possa contribuire alla cura e alla valorizzazione dei beni culturali, restituendoli alla comunità e alle generazioni future”.