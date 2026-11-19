Non saranno aperti nuovi cantieri nel tratto ancora da completare di viale Ceccarini durante il mese di dicembre. Gli interventi, già in programma, sono stati rinviati nell'anno nuvo. Una decisione dell’amministrazione comunale, maturata in accordo con i progettisti e la direzione dei lavori, che va incontro sia alla richiesta avanzata dal Consorzio e dagli esercenti, ma inevitabilmente allo slittamento dei tempi di accesso alle risorse necessarie al completamento dell’opera (richiesta in corso alla regione), a seguito della sentenza della Corte d’appello sul parcheggio interrato del lungomare della Repubblica.

Il nuovo calendario, comunque, non dovrebbe tardare la consegna dell’intero viale Ceccarini completamente rinnovato entro il 31 maggio 2027. Resta inoltre pienamente confermata la consegna per il 4 dicembre, meteo permettendo, del tratto di viale Gramsci, compreso tra viale Ceccarini e viale Corridoni, in anticipo rispetto al cronoprogramma.

Nello specifico su viale Dante si inizierà a lavorare dopo le festività natalizie, nel tratto compreso tra l'area ex gazebo e viale Latini, mentre i lavori veri e propri fino a piazzale Ceccarini vengono posticipati a dopo l’estate 2027.

Sul cantiere del sottopasso. Per tutto il periodo delle festivitá natalizie il cantiere del sottopasso, che non verrá chiuso al passaggio dei pedoni, sará ristretto in modo da allargare i camminamenti laterali per facilitare lo shopping

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “Abbiamo scelto di non aprire cantieri nel tratto mancante di viale Ceccarini durante le festività natalizie per tutelare il lavoro delle attività commerciali in un momento fondamentale dell’anno, accogliendo le istanze degli operatori e garantendo comunque la consegna dell’intero viale entro il 31 maggio, accanto al completamento di viale Gramsci già per Natale. Allo stesso tempo, abbiamo illustrato con chiarezza le ragioni che ci portano a rinviare a dopo l’estate i lavori sul tratto di viale Dante: la sentenza sul parcheggio del lungomare ci impone una responsabile rimodulazione finanziaria per salvaguardare gli equilibri di bilancio del Comune senza compromettere la qualità degli interventi”.