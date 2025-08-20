  
UN CITTADINO UCRAINO

Rinvenuto un cadavere in una abitazione privata di Viserba

di Redazione   
Mer 20 Ago 2025 12:58 ~ ultimo agg. 17:19
Intorno alle 19:00 ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini sono intervenuti in una abitazione privata a Viserba, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino ucraino di 39 anni. A dare l’allarme è stata la madre che, giunta a casa, ha trovato il figlio deceduto nel soggiorno. Nel corso della serata è stata eseguita l'ispezione cadaverica da parte del medico legale intervenuto sul posto, che però non è stato in grado di determinare con certezza le cause della morte.

La salma è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini per l’esecuzione del successivo esame autoptico finalizzato a stabilire le cause del decesso. Il corpo non presentava apparenti segni di morte violenta, così come lo stato dei luoghi è parso, nel sopralluogo condotto nella notte dai militari del Nucleo Investigativo di Rimini, privo di tracce di aggressione.

