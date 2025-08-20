Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni

"Il sistema balneare romagnolo è una risorsa che dà lavoro a migliaia di famiglie e addetti, la spiaggia è elemento essenziale della nostra offerta turistica, ma il rischio è che questo modello sia al capolinea: urgente che la Regione convochi gli “Stati generali” del turismo balneare".

Lo afferma Legacoop Romagna intervenendo nel dibattito sui prezzi delle vacanze estive, lamentando interventi e toni che ci paiono talvolta non del tutto appropriati.

"Per quanto riguarda i servizi di spiaggia, infatti, va ricordato che incidono in parte minima sulla spesa complessiva per una vacanza e che le statistiche sul costo di una giornata non riflettono le tariffe scontate generalmente applicate per gli ombrelloni settimanali, mensili o stagionali. Come Legacoop Romagna, dal nostro osservatorio possiamo affermare che la Romagna si distingue ancora per un’offerta balneare accessibile e solidale, che non comprende solo ombrellone e lettini, ma anche elevati standard di sicurezza, pulizia, qualità e varietà dei servizi, accoglienza professionale, anche grazie ad un modello cooperativo unico in Italia che garantisce diversificazione dell’offerta per tutte le tasche e contenimento dei costi per gli ospiti".

Lo confermano, ricorda Legacoop, "anche i dati dell’indagine di Altroconsumo che, ad esempio, identificano per Rimini prezzi fra i più bassi d’Italia per la spiaggia, pressoché invariati rispetto allo scorso anno rispetto ad aumenti medi nazionali del 5%, così come la stessa comparazione è possibile, con esiti non dissimili, per tutte le altre spiagge romagnole che, in generale, hanno comunque subìto aumenti più moderati rispetto al panorama del turismo italiano.

Troviamo invece poco utile, almeno in questo momento, il dibattito sul rapporto fra costi delle vacanze e presenze: i conti, come l'esperienza insegna, si fanno alla fine della stagione turistica. Non è comunque un trend nuovo quello che vede ogni anno sulla nostra costa il mese di luglio e la prima settimana di agosto come periodi più fiacchi. La scorsa primavera, per contro, i weekend ed i "ponti" hanno registrato il pieno di turisti e ciò senza dimenticare come il contesto nazionale resti di evidente e generalizzata riduzione dei consumi .

Ma, è inutile negarlo, sul futuro del nostro modello turistico costiero, pesano sempre di più le incertezze sulla continuità delle imprese legate alla destinazione delle concessioni e alla direttiva Bolkestein.

In un mercato altamente aggressivo e sempre più attento alla qualità, il sistema balneare romagnolo è una risorsa che dà lavoro a migliaia di famiglie e addetti e rappresenta altresì un valore sociale: sulle spiagge dai lidi ferraresi a Cattolica, la vacanza è davvero per tutti. La spiaggia è elemento essenziale della nostra offerta turistica, ma il rischio è che questo modello sia al capolinea. Infatti, pur in assenza di un quadro di riferimento certo sul tema risarcimenti – e mentre continua ad essere non chiara la posizione da parte del Governo -, i Comuni sono già in corsa, autonomamente, per le evidenze pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali. Allo stesso tempo occorrerebbe sin da subito un coordinamento ancora più approfondito su erosione costiera e ordinanze".

Legacoop sollecita la Regione a convocare, al termine della stagione e assieme ai Comuni e agli altri soggetti pubblici preposti, gli “Stati generali” del turismo balneare, con tutte le rappresentanze cooperative, economiche e sociali, "per mettere in campo un grande sforzo unitario per tutelare e rilanciare questo straordinario patrimonio".

Aderiscono a Legacoop 14 cooperative di imprenditori balneari: Cooperativa stabilimenti balneari dei Lidi Estensi e Spina, Cooperativa Bagnini di Cervia, Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Cooperativa Bagnini di Gatteo Mare, Cooperativa Bagnini Di Bellaria Igea Marina, Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini, Cooperativa Balneari Rimini Sud, Cooperativa Bagnini di Riccione, Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione, Cooperativa Bagnini Riviera Riccione, Cooperativa Bagnini Misano, Cooperativa Marinai Salvataggio Misano, Consorzio Servizi Spiaggia Misano, Cooperativa Bagnini Cattolica.