A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito

di Redazione   
Mer 20 Ago 2025 14:28
23 sanzioni amministrative accertate per uso di droga e 43 notizie di reato redatte. Son i numeri degli interventi delle forze dell'Ordine e Misano Adriatico dall'inizio dell'estate. Tra i reati piò significativi: tre episodi di vendita illegale di armi non soggette a licenza in alcuni esercizi commerciali, un caso di commercio di prodotti con marchi contraffattidue contestazioni per spaccio e quattro procedimenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, due dei quali aggravati. Attività che hanno visto collaborare insieme la Polizia Locale e i Carabinieri. Di particolare rilievo i controlli eseguiti nella prima mattinata del 18 agosto nelle vicinanze di alcuni locali che ha consentito di individuare e contestare diverse violazioni legate alla guida in stato d'ebbrezza.

"La collaborazione tra le forze dell’ordine – commentano dal Comando – è fondamentale per presidiare il territorio e scoraggiare condotte che mettono a rischio la sicurezza di tutti".

