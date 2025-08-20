  
Indietro
menu
menu

avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione

In foto: Jamil Sadegholvaad
Jamil Sadegholvaad
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mer 20 Ago 2025 15:30 ~ ultimo agg. 15:38
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sul tema degli avvistamenti sul territorio provinciale e degli attacchi dei lupi agli animali, è intervenuto questa mattina il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad.

"In tutto il territorio della Romagna si accumulano segnalazioni e preoccupazioni circa avvistamenti di lupi anche nei pressi di presidi urbani e perfino di aggressioni nei confronti di animali da allevamento o da affezione. Legittimamente gli agricoltori e le loro associazioni delle province romagnole, insieme a quelli dei privati, esprimono preoccupazioni e richieste di intervento. E’ chiaro che l’argomento sottostà a leggi e norme nazionali ma ritengo opportuno a questo punto, anche per evitare un effetto allarmistico altrettanto insidioso, che nella sede regionale si definisca uno spazio di discussione comune e quindi un piano, partendo da una fotografia reale della situazione (sono in aumento le segnalazioni? Se sì dove e perchè? tc) e quindi mettendo insieme organicamente le proposte migliori per rassicurare i cittadini, supportare gli agricoltori e mantenere in equilibrio il rapporto tra natura e uomo. Sono fiducioso che la Regione Emilia Romagna stia già monitorando con  attenzione il problema".

Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale: "Quanto sta accadendo nel riminese, dove si sono registrati nuovi attacchi di lupi nei pressi di abitazioni e allevamenti, è un segnale d’allarme che non ignoriamo. Fatti come quelli accaduti di recente, dove i lupi hanno aggredito cani e animali domestici, stanno generando un senso di insicurezza comprensibile tra i cittadini e sempre maggiore preoccupazione tra i proprietari di allevamenti. - continua Parma - Abbiamo visto che non si tratta più di episodi isolati nelle aree montane: i lupi si stanno avvicinando alle zone collinari e periurbane, mettendo a rischio non solo il patrimonio zootecnico con i suoi effetti economici, ma anche la tranquillità delle comunità locali”. Per questo Parma è al lavoro su un’interrogazione alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.

Il Parlamento europeo a maggio 2025 ha declassato il lupo da 'specie rigorosamente protetta' a 'specie protetta'. “Questo cambio di status, se recepito a livello nazionale, consente sicuramente una maggiore flessibilità nella gestione della specie, aprendo alla possibilità di nuovi piani di controllo” commenta Parma. “Quel che è certo è che in Emilia-Romagna la tutela della biodiversità e quella delle specie protette sono fondamentali: ricordo che gli uffici competenti monitorano costantemente il territorio e ad oggi non risultano evidenze su nuove cucciolate o su una diffusione in crescita di questa specie, che tra l’altro è possibile stia cambiando le sue abitudini anche a causa dei cambiamenti climatici e di ciò che ne deriva. La tutela dei lupi deve essere bilanciata con la sicurezza delle persone e la difesa delle attività produttive, a partire dagli allevamenti che stanno subendo danni. Quello che possiamo fare con urgenza è incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli allevamenti. E poi serve un’azione di monitoraggio e contrasto agli attacchi più recenti dei lupi: diamo risposte concrete alle preoccupazioni della popolazione, anche valutando misure di compensazione a chi ha subito danni. Serve un nuovo approccio che coniughi la conservazione del lupo con la protezione dei cittadini e delle imprese agricole. È il momento di agire con pragmatismo e responsabilità” conclude la consigliera dem.

Altre notizie
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO