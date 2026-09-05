Rincorsa e capriola in acqua, ma il fondale è basso: turista al Bufalini

E' stato trasportato questa mattina (sabato) all'ospedale Bufalini di Cesena a causa di un trauma cervicale, un turista di Castellammare di Stabia, di 62 anni, in vacanza a Rimini con la compagna.

Erano le 9.45, quando l'uomo, all'altezza del Bagno 102, ha deciso di effettuare una capriola in mare senza però rendersi conto che il fondale era basso. Dopo aver preso una breve rincorsa dal bagnasciuga, il 62enne è caduto in acqua sbattendo violentemente la testa. I bagnini di salvataggio e alcuni bagnanti l'hanno subito soccorso, mentre venivano allertati i sanitari del 118. Il turista campano non ha mai perso conoscenze e, dopo essere stato immobilizzato sul posto, è stato trasportato in codice di media gravità a Cesena.

In spiaggia è intervenuta anche la capitaneria di porto di Rimini per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'accaduto.