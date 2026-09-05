  
Indietro
menu
menu

incidente in spiaggia

Rincorsa e capriola in acqua, ma il fondale è basso: turista al Bufalini

In foto: repertorio
repertorio
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' stato trasportato questa mattina (sabato) all'ospedale Bufalini di Cesena a causa di un trauma cervicale, un turista di Castellammare di Stabia, di 62 anni, in vacanza a Rimini con la compagna.

Erano le 9.45, quando l'uomo, all'altezza del Bagno 102, ha deciso di effettuare una capriola in mare senza però rendersi conto che il fondale era basso. Dopo aver preso una breve rincorsa dal bagnasciuga, il 62enne è caduto in acqua sbattendo violentemente la testa. I bagnini di salvataggio e alcuni bagnanti l'hanno subito soccorso, mentre venivano allertati i sanitari del 118. Il turista campano non ha mai perso conoscenze e, dopo essere stato immobilizzato sul posto, è stato trasportato in codice di media gravità a Cesena

In spiaggia è intervenuta anche la capitaneria di porto di Rimini per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'accaduto. 

Altre notizie
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
lo stadio "Mazzola"
Abbonamenti a quota 3.524

Info biglietti per Young Santarcangelo-Rimini. 750 i tagliandi per i riminesi
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO